Иванова (Шапкина) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Шапкина) Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1956

Дата смерти

17.07.1990

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1956

Отец: Шапкин Иван Сергеевич

Мать: Шапкина Екатерина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Иван Александрович

Отец ребёнка: Иванов Александр Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Александр Юрьевич

Рождение ребёнка
25.05.1988

Дочь: Анисимова (Иванова) Елена Александровна

Отец ребёнка: Иванов Александр Юрьевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
17.07.1990

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