Иванова (Шапкина) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1956
Дата смерти17.07.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1956
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Иван Александрович
Отец ребёнка: Иванов Александр Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1988
Дочь: Анисимова (Иванова) Елена Александровна
Отец ребёнка: Иванов Александр Юрьевич
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
17.07.1990