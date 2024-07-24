Анисимова (Демидова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова (Демидова) Евдокия

Место рождения

Московская губерния, Можайский уезд, село Мышкино

Дата рождения

15.02.1894

Дата смерти

1923

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1894

Отец: Дмитриев Петр

Мать: Дмитриев (Филиппова) Пелагея

восприемники: Села Мышкина крестьянин Алексей Дмитриев и того же села крестьянская девица Татьяна Филиппова
Рождение ребёнка
23.06.1916

Дочь: Звягинцева (Анисимова) Агриппина (Анна)

Отец ребёнка: Анисимов Иван

Смерть
1923

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