Анисимова (Демидова) Евдокия
Место рожденияМосковская губерния, Можайский уезд, село Мышкино
Дата рождения15.02.1894
Дата смерти1923
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1894
Отец: Дмитриев Петр
восприемники: Села Мышкина крестьянин Алексей Дмитриев и того же села крестьянская девица Татьяна Филиппова
Рождение ребёнка
23.06.1916
Дочь: Звягинцева (Анисимова) Агриппина (Анна)
Отец ребёнка: Анисимов Иван
Смерть
1923