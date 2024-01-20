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Исаков Семен Христофорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Исаков Христофор Исаакович

Мать: Исакова Еводкия Фоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исакова Мария Семеновна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Исаков Петр Семенович

Мать ребёнка: Исакова Мария Семеновна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Исаков Иннокентий Семенович

Мать ребёнка: Исакова Мария Семеновна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Исаков Николай Семенович

Мать ребёнка: Исакова Мария Семеновна

Смерть
Неизвестно

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