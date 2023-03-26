Чупина Евфросинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Бракосочетание
17.02.1864 ст.
Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-1-44 (ГААК, г. Барнаул). Лист 89. Брак д. Нижне-Озерной Порфений Иосифов Чупин первым браком 18 лет и Барнаульского завода умершего служителя Ивана Данилова Вялкова дочь девица Евфросинья первым ... Показать все
Смерть
Неизвестно