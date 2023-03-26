Чупина Евфросинья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупина Евфросинья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.02.1864 ст.

Муж: Чупин Порфений Иосифов

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-1-44 (ГААК, г. Барнаул). Лист 89. Брак д. Нижне-Озерной Порфений Иосифов Чупин первым браком 18 лет и Барнаульского завода умершего служителя Ивана Данилова Вялкова дочь девица Евфросинья первым ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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