Иваненко Вячеслав Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иваненко Вячеслав Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.2019

Сын: Иваненко Вячеслав Вячеславович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.04.2022

Дочь: Иваненко Вероника Вячеславовна

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Бракосочетание
Неизвестно

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