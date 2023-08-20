Иваненко Вячеслав Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.06.2019
Сын: Иваненко Вячеслав Вячеславович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.04.2022
Дочь: Иваненко Вероника Вячеславовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности