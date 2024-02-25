Мещерякова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещерякова Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

17.10.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мещеряков Иван Ильич

Рождение ребёнка
14.04.1920

Сын: Мещеряков Егор Иванович

Отец ребёнка: Мещеряков Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Мещеряков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Мещеряков Иван Михайлович

Смерть
17.10.1974

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