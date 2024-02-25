Мещерякова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти17.10.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мещеряков Иван Ильич
Рождение ребёнка
14.04.1920
Отец ребёнка: Мещеряков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Мещеряков Алексей Иванович
Отец ребёнка: Мещеряков Иван Михайлович
Смерть
17.10.1974