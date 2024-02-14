Лян (Ким) Ен Сук — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лян (Ким) Ен Сук

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лян Максим I

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лян Максим I

Рождение ребёнка
02.04.1935

Сын: Лян Алексей

Отец ребёнка: Лян Максим I

Смерть
Неизвестно

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