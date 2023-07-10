Пимонова (Макарова) Антонина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пимонова (Макарова) Антонина Семеновна

Место рождения

Ружеевка, Дымская волость, Бугульминский уезд

Дата рождения

03.09.1925

Дата смерти

17.05.1993

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

Муж

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1925

Отец: Макаров Семен Михайлович

Мать: Макарова Анна Гаврииловна

Ружеевка, Дымская волость, Бугульминский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пимонов Иван Егорович

Рождение ребёнка
27.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пимонов Иван Егорович

Тургеневка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пимонов Иван Егорович

Рождение ребёнка
17.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пимонов Иван Егорович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
17.05.1993

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