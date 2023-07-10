Пимонова (Макарова) Антонина Семеновна
Место рождения
Дата рождения03.09.1925
Дата смерти17.05.1993
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.06.1950
Тургеневка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.02.1952
Рождение ребёнка
17.04.1955
Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
17.05.1993