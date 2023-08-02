Кравченко Андрей Макарович
Место рожденияРОссия Киевская губ.,Васильковский уезд с.Киверовское
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
РОссия Киевская губ.,Васильковский уезд с.Киверовское
Бракосочетание
25.01.1822
Жена: Стефанида Игнатьевна
Гребёнки, Київська область
Покровская церковь м/к 1822г.лист № 231,зап.№ 5, ЦГИАК , Ф - 0127-1012-1426(нач.)
Смерть
Неизвестно