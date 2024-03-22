Фрейнд (Freund) Данил (Daniel) Данилович
Место рождения
Дата рождения04.03.1881
Дата смерти26.11.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1881
Отец: Freund Daniel
Мать: Kaufmann Amalia
Бракосочетание
До 06.11.1903
Жена: Freund Theresia
Рождение ребёнка
28.11.1905
Дочь: Freund Alma
Мать ребёнка: Freund Theresia
Рождение ребёнка
12.07.1907
Сын: Freund Johannes
Мать ребёнка: Freund Theresia
с. Кляйн-Базель
Рождение ребёнка
30.09.1910
Дочь: Kaufmann Olga
Мать ребёнка: Freund Theresia
с. Кляйн-Базель
Рождение ребёнка
02.03.1911
Дочь: Freund Emma
Мать ребёнка: Freund Theresia
с. Кляйн-Базель
Рождение ребёнка
20.08.1912
Сын: Freund August
Мать ребёнка: Freund Theresia
Село Клейн-Базель (Кляйн-Базель) Дергачёвского района Саратовской области
Рождение ребёнка
29.07.1914
Сын: Freund Woldemar
Мать ребёнка: Freund Theresia
с. Кляйн-Базель
Рождение ребёнка
14.10.1919
Дочь: Freund Ida
Мать ребёнка: Freund Theresia
с. Кляйн-Базель
Бракосочетание
06.05.1922
Жена: Freund Maria-Dorothea
Чкалово, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
После 1922
Дочь: Freund Selma
Мать ребёнка: Freund Maria-Dorothea
с. Кляйн-Базель
Раскулачивание
10.02.1930
Клейн-Базель Дергачёвского района Саратовской области
фонд Р 3538, Опись 1, ед.хр.923, "Судим по ст.61 ч.3 к выселению на 2 года из пределы края"
Арест
17.10.1937
Арестован: УНКВД по Карагандинской обл., • Приговор: ВМН (расстрел)
Смерть
26.11.1937
Причина смерти: Ermordet (расстрел)
Реабилитация осужденного
30.10.1958
Карагандинский облсуд. Причина прекращения дела: За недоказанностью состава преступления