Фрейнд (Freund) Данил (Daniel) Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фрейнд (Freund) Данил (Daniel) Данилович

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Место рождения

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

04.03.1881

Дата смерти

26.11.1937

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

Жена

1883 г.р.
1889 г.р.

Дети

1905 г.р.
1907 г.р.
1910 г.р.
1911 г.р.
1912 г.р.
1914 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1881

Отец: Freund Daniel

Мать: Kaufmann Amalia

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
До 06.11.1903

Жена: Freund Theresia

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
28.11.1905

Дочь: Freund Alma

Мать ребёнка: Freund Theresia

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.07.1907

Сын: Freund Johannes

Мать ребёнка: Freund Theresia

Советский, Дергачевский муниципальный район, Саратовская область
с. Кляйн-Базель
Рождение ребёнка
30.09.1910

Дочь: Kaufmann Olga

Мать ребёнка: Freund Theresia

Советский, Дергачевский муниципальный район, Саратовская область
с. Кляйн-Базель
Рождение ребёнка
02.03.1911

Дочь: Freund Emma

Мать ребёнка: Freund Theresia

Советский, Дергачевский муниципальный район, Саратовская область
с. Кляйн-Базель
Рождение ребёнка
20.08.1912

Сын: Freund August

Мать ребёнка: Freund Theresia

Село Клейн-Базель (Кляйн-Базель) Дергачёвского района Саратовской области
Рождение ребёнка
29.07.1914

Сын: Freund Woldemar

Мать ребёнка: Freund Theresia

Советский, Дергачевский муниципальный район, Саратовская область
с. Кляйн-Базель
Рождение ребёнка
14.10.1919

Дочь: Freund Ida

Мать ребёнка: Freund Theresia

Советский, Дергачевский муниципальный район, Саратовская область
с. Кляйн-Базель
Бракосочетание
06.05.1922

Жена: Freund Maria-Dorothea

Чкалово, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
После 1922

Дочь: Freund Selma

Мать ребёнка: Freund Maria-Dorothea

Советский, Дергачевский муниципальный район, Саратовская область
с. Кляйн-Базель
Раскулачивание
10.02.1930
Клейн-Базель Дергачёвского района Саратовской области
фонд Р 3538, Опись 1, ед.хр.923, "Судим по ст.61 ч.3 к выселению на 2 года из пределы края"
Арест
17.10.1937
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Арестован: УНКВД по Карагандинской обл., • Приговор: ВМН (расстрел)
Смерть
26.11.1937
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Причина смерти: Ermordet (расстрел)
Реабилитация осужденного
30.10.1958
Карагандинский облсуд. Причина прекращения дела: За недоказанностью состава преступления
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