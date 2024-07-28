Мелкозеров Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелкозеров Никита

Место рождения

Ключи, Алапаевское, Свердловская область

Дата рождения

Около 1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ключи, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мелкозеров Петр Никитин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1855 ст.

Дочь: Соловьева (Мелкозерова) Парасковья Никитишна

Мать ребёнка: не указана

Ключи, Тагильский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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