Мелкозеров Никита
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.
Дочь: Соловьева (Мелкозерова) Парасковья Никитишна
Мать ребёнка: не указана
Ключи, Тагильский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно