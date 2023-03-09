Сырова Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСырова Ольга Николаевна

Сырова Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сырова Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Сыров Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
11.09.1961

Сын: Сыров Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Сыров Анатолий Иванович

Смерть
Неизвестно

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