Майснер Давыд Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майснер Давыд Давидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Майснер Мария Александровна

Смерть
Неизвестно
Кушмурун, Аулиекольский район, Костанайская область

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