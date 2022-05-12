Ткаченко Ефим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко Ефим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткаченко Александра Федоровна

Место жительства
1882 ст.
Чигирин, Черкаська область
На 1882 год - мещанин города Чигирин Киевской губернии.
Рождение ребёнка
26.04.1882 ст.

Сын: Ткаченко Семен Ефимович

Мать ребёнка: Ткаченко Александра Федоровна

Запись о рождении сделана в метрической книге Успенской церкви города Старый Крым Феодосийского уезда Таврической губернии.
Смерть
Неизвестно

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