Ткаченко Ефим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1882 ст.
Чигирин, Черкаська область
На 1882 год - мещанин города Чигирин Киевской губернии.
Рождение ребёнка
26.04.1882 ст.
Мать ребёнка: Ткаченко Александра Федоровна
Запись о рождении сделана в метрической книге Успенской церкви города Старый Крым Феодосийского уезда Таврической губернии.
Смерть
Неизвестно