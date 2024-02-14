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Мукеев Мурсалим

Место рождения

с.Шубино Сергачского уезда Нижегородской губернии

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Мустаев Мукей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Мурсалимов Бикул

Мать ребёнка: (Текаева) Марьям

Рождение ребёнка
1755

Сын: Мурсалимов Ханмурза Указной Мулла

Мать ребёнка: (Текаева) Марьям

Смерть
Неизвестно

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