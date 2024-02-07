Сироткин Валерий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сироткин Максим Семенович
Мать: Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Валерьевна
Мать ребёнка: Сироткина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эдита Валерьевна
Мать ребёнка: Сироткина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталия Валерьевна
Мать ребёнка: Сироткина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сироткина ?