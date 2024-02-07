Сироткин Валерий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сироткин Валерий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сироткин Максим Семенович

Мать: Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Валерьевна

Мать ребёнка: Сироткина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эдита Валерьевна

Мать ребёнка: Сироткина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталия Валерьевна

Мать ребёнка: Сироткина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сироткина ?

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