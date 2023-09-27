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Чудов Василий Игнатьевич

Место рождения

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1780 и 1781

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Отец

Между 1751 и 1756 г.р.

Мать

Между 1757 и 1762 г.р.

Жена

Между 1780 и 1782 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1780 и 1781

Отец: Чудов Игнат Михайлович

Мать: Чудова Наталья Васильевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1796 и 1810

Жена: Чудова Анна Григорьевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1809 и 1810

Сын: Чудов Иов Васильевич

Мать ребёнка: Чудова Анна Григорьевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: (Чудова) Пелагея Иевлевна

Мать ребёнка: Чудова Анна Григорьевна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1858
Есюнино, Шуйский район, Северный край

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