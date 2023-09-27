Чудов Василий Игнатьевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1780 и 1781
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1780 и 1781
Отец: Чудов Игнат Михайлович
Бракосочетание
Между 1796 и 1810
Жена: Чудова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Между 1809 и 1810
Сын: Чудов Иов Васильевич
Мать ребёнка: Чудова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: (Чудова) Пелагея Иевлевна
Мать ребёнка: Чудова Анна Григорьевна
Смерть
После 1858