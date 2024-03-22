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Николай Иванов

Место рождения

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

Вычислено 1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1776 г.р.

Мать

Вычислено 1774 г.р.

Жена

Вычислено 1808 г.р.

Дети

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АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810 ст.

Отец: Иван Харлампиев

Мать: Ирина Харлампиева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
14.11.1827 ст.

Жена: Дарья Харлампиева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деревни Трищелинки крестьянский сын Николай Иванов 19-ти лет венчан того же Удельного ведомства деревни Щучьей горы с крестьянской дочерью девицей Дарьей Харлампиевой 19-ти лет пер... Показать все
Рождение ребёнка
04.10.1828 ст.

Дочь: Пелагея Николаева

Мать ребёнка: Дарья Харлампиева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Николая Иванова с женою его Дарьей Харлампиевой родися дочь. Ей же имя наречено Пелагея Восприимники были вотчины Белокоровкина деревни Патрушина к... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1830 ст.

Дочь: Евдокия Николаева

Мать ребёнка: Дарья Харлампиева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Николая Иванова с женою его Дарьей Харлампиевой родися дочь. Ей же имя наречено Евдокия Восприемники были той же деревни крестьянин Федор Деонисьев... Показать все
Рождение ребёнка
15.01.1832 ст.

Сын: Тимофей Николаев

Мать ребёнка: Дарья Харлампиева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Николая Иванова с женою его Дарьей Харлампиевой родился сын. Ему же имя наречено Тимофей. Восприимниками были вотчины помещика Матфея Белокоровкин... Показать все
Рождение ребёнка
27.09.1834 ст.

Дочь: Устиния Николаева

Мать ребёнка: Дарья Харлампиева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Николая Иванова с женою его Дарьей Харлампиевой родилась дочь Устиния Восприимниками были погоста Мелетово дьячек Михаил Иванов и той же деревни Тр... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1837 ст.

Дочь: Стефанида Николаева

Мать ребёнка: Дарья Харлампиева

Удельного ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Николая Иванова с женою его Дарьей Харлампиевой родилась дочь Стефанида Того же ведомства и той же деревни крестьянин Иван Иванов и Петра Симеонова... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1837

Сын: Яков Николаев

Мать ребёнка: Дарья Харлампиева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Сын: Василий Николаев

Мать ребёнка: Дарья Харлампиева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1845

Сын: Дементий Николаев

Мать ребёнка: Дарья Харлампиева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Смерть
Неизвестно
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