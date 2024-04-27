Петрова (Андреева) Параскева Ивановна
Место рожденияНерчинский уезд, Забайкальская область
Дата рожденияВычислено 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петров Иван Иванович
Бракосочетание
16.02.1883
Муж: Петров Иван Иванович
Рождение ребёнка
09.02.1884 ст.
Дочь: (Петрова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Петров Иван Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1892
Отец ребёнка: Петров Иван Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1894
Отец ребёнка: Петров Иван Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1900
Дочь: Верхотурова (Петрова) Феоктиста Ивановна
Отец ребёнка: Петров Иван Иванович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Петров Анисифор (Анисим) Иванович
Отец ребёнка: Петров Иван Иванович
Рождение ребёнка
10.12.1903 ст.
Дочь: (Петрова) Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Петров Иван Иванович
Рождение ребёнка
17.03.1905 ст.
Отец ребёнка: Петров Иван Иванович
Рождение ребёнка
17.04.1908 ст.
Отец ребёнка: Петров Иван Иванович
Смерть
Неизвестно