Петрова (Андреева) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Андреева) Параскева Ивановна

Место рождения

Нерчинский уезд, Забайкальская область

Дата рождения

Вычислено 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1865 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Павел Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
16.02.1883

Муж: Петров Иван Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
09.02.1884 ст.

Дочь: (Петрова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Петров Иван Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1892

Сын: Петров Михаил Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1894

Сын: Петров Аристарх Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1900

Дочь: Верхотурова (Петрова) Феоктиста Ивановна

Отец ребёнка: Петров Иван Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1902

Сын: Петров Анисифор (Анисим) Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
10.12.1903 ст.

Дочь: (Петрова) Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Петров Иван Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
17.03.1905 ст.

Сын: Петров Алексей Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
17.04.1908 ст.

Сын: Петров Всеволод Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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