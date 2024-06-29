Вьюжанин Александр Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1967
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.05.1989
Сын: Вьюжанин Николай Александрович
Мать ребёнка: Вьюжанина (Дзюина) Татьяна Олеговна
Рождение ребёнка
10.04.1995
Сын: Вьюжанин Никита Александрович
Мать ребёнка: Вьюжанина (Дзюина) Татьяна Олеговна
Рождение ребёнка
25.05.2001
Дочь: Вьюжанина Варвара Александровна
Мать ребёнка: Вьюжанина (Дзюина) Татьяна Олеговна