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Вьюжанин Александр Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1967

Отец: Вьюжанин Игорь Иванович

Мать: Вьюжанина (Русанова) Людмила Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьюжанина (Дзюина) Татьяна Олеговна

Рождение ребёнка
22.05.1989

Сын: Вьюжанин Николай Александрович

Мать ребёнка: Вьюжанина (Дзюина) Татьяна Олеговна

Рождение ребёнка
10.04.1995

Сын: Вьюжанин Никита Александрович

Мать ребёнка: Вьюжанина (Дзюина) Татьяна Олеговна

Рождение ребёнка
25.05.2001

Дочь: Вьюжанина Варвара Александровна

Мать ребёнка: Вьюжанина (Дзюина) Татьяна Олеговна

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