Черкасова (Серовская) Раиса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкасова (Серовская) Раиса Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Около 2015

Пол

Женский

Отец

Мать

1896 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Серовский Петр

Мать: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
05.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ялта, Ялта, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2015
Ялта, Ялта, Республика Крым
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