Черкасова (Серовская) Раиса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиОколо 2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Серовский Петр
Мать: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
05.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 2015