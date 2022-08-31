Жевнова Зинаида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жевнова Зинаида Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жгутов Петр Трофимович

Мать: Жгутова Фекла Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александрова Зоя Павловна

Отец ребёнка: Жевнов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жевнов Валерий Павлович

Отец ребёнка: Жевнов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мязко Нина Павловна

Отец ребёнка: Жевнов Павел Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жевнов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шипилова Елена Павловна

Отец ребёнка: Жевнов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жевнов Николай Павлович

Отец ребёнка: Жевнов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
02.05.1950

Дочь: Евдокимова Мария Павловна

Отец ребёнка: Жевнов Павел Андреевич

Смерть
Неизвестно

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