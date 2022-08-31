Жевнова Зинаида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жгутов Петр Трофимович
Мать: Жгутова Фекла Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александрова Зоя Павловна
Отец ребёнка: Жевнов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жевнов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мязко Нина Павловна
Отец ребёнка: Жевнов Павел Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шипилова Елена Павловна
Отец ребёнка: Жевнов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жевнов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
02.05.1950
Дочь: Евдокимова Мария Павловна
Отец ребёнка: Жевнов Павел Андреевич
Смерть
Неизвестно