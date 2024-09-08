Кириленков Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1930
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Кириленкова) Надежда Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.1906
Сын: Кириленков Александр Иванович
Мать ребёнка: (Кириленкова) Надежда Захаровна
Рождение ребёнка
06.02.1908
Сын: Кириленков Павел Иванович
Мать ребёнка: (Кириленкова) Надежда Захаровна
Рождение ребёнка
15.04.1912
Сын: Кириленков Георгий Иванович
Мать ребёнка: (Кириленкова) Надежда Захаровна
Рождение ребёнка
17.04.1920
Сын: Кириленков Василий Иванович
Мать ребёнка: (Кириленкова) Надежда Захаровна
Жадро, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1922
Сын: Кириленков Павел Иванович
Мать ребёнка: (Кириленкова) Надежда Захаровна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: (Кириленкова) Надежда Захаровна
Смерть
1930