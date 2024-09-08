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Кириленков Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Кириленков Иван Кириллович

Мать: (Авраамова) Агафья Авраамовна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириленков Петр Иванович

Мать ребёнка: (Кириленкова) Надежда Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Кириленкова) Надежда Захаровна

Рождение ребёнка
13.10.1906

Сын: Кириленков Александр Иванович

Мать ребёнка: (Кириленкова) Надежда Захаровна

Рождение ребёнка
06.02.1908

Сын: Кириленков Павел Иванович

Мать ребёнка: (Кириленкова) Надежда Захаровна

Рождение ребёнка
15.04.1912

Сын: Кириленков Георгий Иванович

Мать ребёнка: (Кириленкова) Надежда Захаровна

Рождение ребёнка
17.04.1920

Сын: Кириленков Василий Иванович

Мать ребёнка: (Кириленкова) Надежда Захаровна

Жадро, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Кириленков Павел Иванович

Мать ребёнка: (Кириленкова) Надежда Захаровна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Кириленков Иван Иванович

Мать ребёнка: (Кириленкова) Надежда Захаровна

Смерть
1930

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