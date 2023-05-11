Глазунов Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.07.1950
Дочь: Ховалкина Валентина Константиновна
Мать ребёнка: Глазунова Мария Петровна
Рождение ребёнка
20.05.1955
Дочь: Кобелева Зинаида Константиновна
Мать ребёнка: Глазунова Мария Петровна
Рождение ребёнка
20.09.1958
Дочь: Баглай Светлана Константиновна
Мать ребёнка: Глазунова Мария Петровна
Рождение ребёнка
21.11.1960
Дочь: Виноградова Екатерина Константиновна
Мать ребёнка: Глазунова Мария Петровна
Рождение ребёнка
19.09.1962
Дочь: Глазунова Нина Константиновна
Мать ребёнка: Глазунова Мария Петровна
Рождение ребёнка
08.03.1968
Дочь: Глазунова Надежда Константиновна
Мать ребёнка: Глазунова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глазунов Александр Константинович
Мать ребёнка: Глазунова Мария Петровна
Смерть
Неизвестно