Глазунов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазунов Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1950

Дочь: Ховалкина Валентина Константиновна

Мать ребёнка: Глазунова Мария Петровна

Рождение ребёнка
20.05.1955

Дочь: Кобелева Зинаида Константиновна

Мать ребёнка: Глазунова Мария Петровна

Рождение ребёнка
20.09.1958

Дочь: Баглай Светлана Константиновна

Мать ребёнка: Глазунова Мария Петровна

Рождение ребёнка
21.11.1960

Дочь: Виноградова Екатерина Константиновна

Мать ребёнка: Глазунова Мария Петровна

Рождение ребёнка
19.09.1962

Дочь: Глазунова Нина Константиновна

Мать ребёнка: Глазунова Мария Петровна

Рождение ребёнка
08.03.1968

Дочь: Глазунова Надежда Константиновна

Мать ребёнка: Глазунова Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глазунов Александр Константинович

Мать ребёнка: Глазунова Мария Петровна

Смерть
Неизвестно
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