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Кротов Кузьма Павлович

Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

После 1911

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Кротов Павел Родионов

Мать: не указана

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кротова Наталия Алексеевна

Рождение ребёнка
04.11.1899

Дочь: Пашкова (Кротова) Анна Кузьминична

Мать ребёнка: Кротова Наталия Алексеевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Кротов Николай Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
09.01.1904

Дочь: Кротова Татьяна Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Алфёрова (Кротова) Прасковья Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
22.09.1911

Сын: Кротов Иван Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
После 1911
Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

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