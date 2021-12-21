Кротов Кузьма Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиПосле 1911
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Кротов Павел Родионов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.11.1899
Дочь: Пашкова (Кротова) Анна Кузьминична
Мать ребёнка: Кротова Наталия Алексеевна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1904
Дочь: Кротова Татьяна Кузьминична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Алфёрова (Кротова) Прасковья Кузьминична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1911
Сын: Кротов Иван Кузьмич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1911