Зубов Иоанн Хрисанфов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Сын: Зубов Александр Иоаннович
Мать ребёнка: Зубова Анастасия Иоанновна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Зубова Анна Иоанновна
Мать ребёнка: Зубова Анастасия Иоанновна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Зубова Манефа Иоанновна
Мать ребёнка: Зубова Анастасия Иоанновна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Зубова Юлия Иоанновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год жил в Горка Яловица