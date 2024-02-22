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Зубов Иоанн Хрисанфов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубова Анастасия Иоанновна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Зубов Александр Иоаннович

Мать ребёнка: Зубова Анастасия Иоанновна

Горка, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Зубова Анна Иоанновна

Мать ребёнка: Зубова Анастасия Иоанновна

Горка, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Зубова Манефа Иоанновна

Мать ребёнка: Зубова Анастасия Иоанновна

Горка, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Зубова Юлия Иоанновна

Мать ребёнка: не указана

Горка, Сямженский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
Горка, Сямженский район, Северный край
на 06.10.1915 год жил в Горка Яловица

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