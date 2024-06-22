Каплуновский Ефим Лаврентиев 1794 — найти родственников по фамилии на Familio
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Каплуновский Ефим Лаврентиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Каплуновский Лаврентий Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каплуновская Евгения

Рождение ребёнка
1813

Сын: Каплуновский Тимофей Ефимов

Мать ребёнка: Каплуновская Евгения

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Каплуновская) Наталия Ефимова

Мать ребёнка: Каплуновская Евгения

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Каплуновская) Параскева Ефимова

Мать ребёнка: Каплуновская Евгения

Рождение ребёнка
1821

Сын: Каплуновский Тимофей Ефимов

Мать ребёнка: Каплуновская Евгения

Рождение ребёнка
1823

Сын: Каплуновский Леонтий Ефимов

Мать ребёнка: Каплуновская Евгения

Место жительства
1835 ст.
Марченковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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