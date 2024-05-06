Анохин Григорий Никитович 1917 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАнохин Григорий Никитович

Анохин Григорий Никитович

Место рождения

Тамбовкая область, Красивский район, деревня Маркунья

Дата рождения

1917

Дата смерти

?.09.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбовкая область, Красивский район, деревня Маркунья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анохина Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
06.12.1935

Сын: Анохин Егор Григорьевич

Мать ребёнка: Анохина Прасковья Васильевна

Военная служба
С 29.10.1941
Молотовская область, Кизелский РВК
Пропал без вести в сентябре 1942 года
Смерть
?.09.1942
Пропал без вести в сентябре 1942 года

Мы используем куки для улучшения работы сайта.