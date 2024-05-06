Анохин Григорий Никитович
Место рожденияТамбовкая область, Красивский район, деревня Маркунья
Дата рождения1917
Дата смерти?.09.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Тамбовкая область, Красивский район, деревня Маркунья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.1935
Мать ребёнка: Анохина Прасковья Васильевна
Военная служба
С 29.10.1941
Молотовская область, Кизелский РВК
Пропал без вести в сентябре 1942 года
Смерть
?.09.1942
Пропал без вести в сентябре 1942 года