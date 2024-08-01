Щепина Феврония — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щепина Феврония

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1802 г.р.

Дети

Около 1821 г.р.
Около 1823 г.р.
Около 1839 г.р.
Около 1839 г.р.
Около 1841 г.р.
Около 1844 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щепин Агап

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Щепин Адриан

Отец ребёнка: Щепин Агап

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: (Щепина) Параскева

Отец ребёнка: Щепин Агап

Кузнецовская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: (Щепина) Екатерина

Отец ребёнка: Щепин Агап

Кузнецовская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Щепин Дмитрий

Отец ребёнка: Щепин Агап

Кузнецовская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: (Щепина) Матрона

Отец ребёнка: Щепин Агап

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: (Щепина) Мария

Отец ребёнка: Щепин Агап

Кузнецовская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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