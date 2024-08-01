Щепина Феврония
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щепин Агап
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Щепин Адриан
Отец ребёнка: Щепин Агап
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: (Щепина) Параскева
Отец ребёнка: Щепин Агап
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: (Щепина) Екатерина
Отец ребёнка: Щепин Агап
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Щепин Дмитрий
Отец ребёнка: Щепин Агап
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: (Щепина) Матрона
Отец ребёнка: Щепин Агап
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: (Щепина) Мария
Отец ребёнка: Щепин Агап
Смерть
Неизвестно