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Павлова Елена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1929

Дата смерти

28.11.1973

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1929

Отец: Павлов Михаил Иванович

Мать: Анна Александровна

Рождение ребёнка
01.01.1951

Сын: Краснов Николай Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.08.1954

Дочь: Исаева Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Исаев Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
28.02.1956

Сын: Исаев Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Исаев Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
01.09.1958

Дочь: Исаева Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Исаев Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
18.08.1961

Сын: Исаев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Исаев Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
27.03.1964

Дочь: Исаева Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Исаев Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
15.10.1966

Сын: Исаев Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Исаев Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
01.06.1968

Сын: Исаев Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Исаев Дмитрий Николаевич

Смерть
28.11.1973

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