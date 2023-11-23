Павлова Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1929
Дата смерти28.11.1973
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1929
Отец: Павлов Михаил Иванович
Мать: Анна Александровна
Рождение ребёнка
01.01.1951
Сын: Краснов Николай Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.08.1954
Дочь: Исаева Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Исаев Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
28.02.1956
Отец ребёнка: Исаев Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
01.09.1958
Дочь: Исаева Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Исаев Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
18.08.1961
Отец ребёнка: Исаев Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
27.03.1964
Дочь: Исаева Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Исаев Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
15.10.1966
Сын: Исаев Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Исаев Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
01.06.1968
Отец ребёнка: Исаев Дмитрий Николаевич
Смерть
28.11.1973