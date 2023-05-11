Ева Савостьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ева Савостьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1836

Муж: Юдо Адам Леонтьевич

Рождение ребёнка
27.01.1837

Сын: Юдо Прокофий Адамович

Отец ребёнка: Юдо Адам Леонтьевич

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
13.06.1840

Сын: Юдо Тимофей Адамович

Отец ребёнка: Юдо Адам Леонтьевич

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Восприемник
20.05.1841
у Алексей Адамович Юдо
Восприемник
20.05.1841
у Алексей Адамович Юдо
Рождение ребёнка
07.10.1844

Сын: Юдо Яков Адамович

Отец ребёнка: Юдо Адам Леонтьевич

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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