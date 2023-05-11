Ева Савостьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1836
Муж: Юдо Адам Леонтьевич
Рождение ребёнка
27.01.1837
Отец ребёнка: Юдо Адам Леонтьевич
Рождение ребёнка
13.06.1840
Сын: Юдо Тимофей Адамович
Отец ребёнка: Юдо Адам Леонтьевич
Восприемник
20.05.1841
у Алексей Адамович Юдо
Восприемник
20.05.1841
у Алексей Адамович Юдо
Рождение ребёнка
07.10.1844
Сын: Юдо Яков Адамович
Отец ребёнка: Юдо Адам Леонтьевич
Смерть
Неизвестно