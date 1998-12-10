(Степаренко) Валентина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Степаренко) Валентина Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1926

Дата смерти

10.12.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1926

Отец: Степаренко Кузьма Фомич

Мать: Степаренко Мария Константиновна

Смерть
10.12.1998
Ялта, Ялта, Республика Крым
Причина смерти: Хроническая ишемическая болезнь сердца | Свидетельство о смерти I-АП № 047753 выдано 10 декабря 1998г. Отделом РАГС Ялтинского горисполкома, АР Крым, Украина. Запись № 1243 от 10-12-19... Показать все
Похороны
Неизвестно
Ялта, Ялта, Республика Крым
Старое кладбище
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