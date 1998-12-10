(Степаренко) Валентина Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1926
Дата смерти10.12.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1926
Смерть
10.12.1998
Причина смерти: Хроническая ишемическая болезнь сердца | Свидетельство о смерти I-АП № 047753 выдано 10 декабря 1998г. Отделом РАГС Ялтинского горисполкома, АР Крым, Украина. Запись № 1243 от 10-12-19... Показать все
Похороны
Неизвестно
Старое кладбище