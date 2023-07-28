Пустильник Евгений Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1984
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.2003
Дочь: Пустильник Устинья Евгеньевна
Мать ребёнка: Пустильник-Рязанова Алина Анатольевна
Рождение ребёнка
22.10.2009
Сын: Пустильник Платон Евгеньевич
Мать ребёнка: Пустильник-Рязанова Алина Анатольевна
Рождение ребёнка
25.07.2017
Дочь: Пустильник Анисия Евгеньевна
Мать ребёнка: Пустильник-Рязанова Алина Анатольевна