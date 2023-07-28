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Пустильник Евгений Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1984

Отец: Пустильник Игорь Михайлович

Мать: Пустильник-Бобракова Марина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пустильник-Рязанова Алина Анатольевна

Рождение ребёнка
05.05.2003

Дочь: Пустильник Устинья Евгеньевна

Мать ребёнка: Пустильник-Рязанова Алина Анатольевна

Рождение ребёнка
22.10.2009

Сын: Пустильник Платон Евгеньевич

Мать ребёнка: Пустильник-Рязанова Алина Анатольевна

Рождение ребёнка
25.07.2017

Дочь: Пустильник Анисия Евгеньевна

Мать ребёнка: Пустильник-Рязанова Алина Анатольевна

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