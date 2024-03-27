Русяева (Аверкина) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русяева (Аверкина) Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аверкин Кузьмич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русяева Василий

Отец ребёнка: Русяев Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русяев Сергей

Отец ребёнка: Русяев Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кемаева (Русяева) Дарья

Отец ребёнка: Русяев Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аверкина (Русяева) Степанида

Отец ребёнка: Русяев Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Русяев Емельян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русяев Емельян

Рождение ребёнка
10.07.1911

Дочь: Тягушева (Русяева) Елена

Отец ребёнка: Русяев Емельян

Смерть
Неизвестно

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