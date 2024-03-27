Русяева (Аверкина) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аверкин Кузьмич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Русяева Василий
Отец ребёнка: Русяев Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Русяев Сергей
Отец ребёнка: Русяев Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кемаева (Русяева) Дарья
Отец ребёнка: Русяев Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аверкина (Русяева) Степанида
Отец ребёнка: Русяев Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Русяев Емельян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Русяев Емельян
Рождение ребёнка
10.07.1911
Дочь: Тягушева (Русяева) Елена
Отец ребёнка: Русяев Емельян
Смерть
Неизвестно