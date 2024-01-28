Лапшина Прасковья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.07.1876
Сын: Лапшин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Лапшин Василий Семенович
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Лапшин Василий Семенович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: (Лапшина) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Лапшин Василий Семенович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Лапшина) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Лапшин Василий Семенович
Смерть
Неизвестно