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Лапшина Прасковья Яковлевна

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапшин Василий Семенович

Рождение ребёнка
23.07.1876

Сын: Лапшин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Лапшин Василий Семенович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Лапшин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Лапшин Василий Семенович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Лапшина) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Лапшин Василий Семенович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Лапшина) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Лапшин Василий Семенович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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