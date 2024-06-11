Бабаева Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1971
Рождение ребёнка
06.05.2000
Дочь: Булынина - Бабаева - Влада Вадимовна
Отец ребёнка: Бабаев Вадим Анатольевич
Рождение ребёнка
07.09.2002
Дочь: Бабаева Виктория Вадимовна
Отец ребёнка: Бабаев Вадим Анатольевич
Рождение ребёнка
16.05.2008
Отец ребёнка: Бабаев Вадим Анатольевич