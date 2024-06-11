Бабаева Светлана Владимировна 27.12.1971 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бабаева Светлана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1971

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1971

Отец: Девликанов Владимир Ахметшанович

Мать: Девликанова Вера Лазаревна

Рождение ребёнка
06.05.2000

Дочь: Булынина - Бабаева - Влада Вадимовна

Отец ребёнка: Бабаев Вадим Анатольевич

Рождение ребёнка
07.09.2002

Дочь: Бабаева Виктория Вадимовна

Отец ребёнка: Бабаев Вадим Анатольевич

Рождение ребёнка
16.05.2008

Сын: Бабаев Егор Вадимович

Отец ребёнка: Бабаев Вадим Анатольевич

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