Годлевская (Штайнгреберт) Вера Альбертовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Годлевская (Штайнгреберт) Вера Альбертовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 01.01.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1920

Отец: Штайнгреберт Альберт

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Годлевский Станислав Юлианович

Зелёный Гай, Тайыншинский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
После 01.01.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Годлевский Станислав Юлианович

Рождение ребёнка
03.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Годлевский Станислав Юлианович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Ленгер, Толебийский район, Туркестанская область
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