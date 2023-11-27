Годлевская (Штайнгреберт) Вера Альбертовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 01.01.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1920
Отец: Штайнгреберт Альберт
Рождение ребёнка
05.02.1941
Зелёный Гай, Тайыншинский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
После 01.01.1943
Рождение ребёнка
03.08.1953
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Ленгер, Толебийский район, Туркестанская область