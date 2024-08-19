Мамыкин Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкин Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1960

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамыкина Любовь Анатольевна

Рождение ребёнка
04.04.1981

Сын: Мамыкин Олег Александрович

Мать ребёнка: Мамыкина Любовь Анатольевна

Рождение ребёнка
10.05.1984

Сын: Мамыкин Евгений Александрович

Мать ребёнка: Мамыкина Любовь Анатольевна

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