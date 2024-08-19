Мамыкин Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.04.1981
Сын: Мамыкин Олег Александрович
Мать ребёнка: Мамыкина Любовь Анатольевна
Рождение ребёнка
10.05.1984
Сын: Мамыкин Евгений Александрович
Мать ребёнка: Мамыкина Любовь Анатольевна