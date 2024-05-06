Жовнерик Николай Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федот
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жовнерик Владимир Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жовнерик Василий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шукало Мария Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жовнерик Нина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жовнерик Константин Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анна
Хоростово, Солигорский район, Минская область
Смерть
Неизвестно