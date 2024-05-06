Жовнерик Николай Федотович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Жовнерик Николай Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЖА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федот

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жовнерик Владимир Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жовнерик Василий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шукало Мария Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жовнерик Нина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жовнерик Константин Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жовнерик Иван Николаевич

Мать ребёнка: Анна

Хоростово, Солигорский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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