Тырышкин Вячеслав Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.?
Дата смерти?.02.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.09.2005
Сын: Тырышкин Роман Вячеславович
Мать ребёнка: Соловьева (Чикишева) Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
31.12.2009
Сын: Тырышкин (Чикишев) Денис Вячеславович
Мать ребёнка: Соловьева (Чикишева) Наталья Дмитриевна
Смерть
?.02.2020