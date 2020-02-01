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Тырышкин Вячеслав Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.?

Дата смерти

?.02.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева (Чикишева) Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
12.09.2005

Сын: Тырышкин Роман Вячеславович

Мать ребёнка: Соловьева (Чикишева) Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
31.12.2009

Сын: Тырышкин (Чикишев) Денис Вячеславович

Мать ребёнка: Соловьева (Чикишева) Наталья Дмитриевна

Смерть
?.02.2020

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