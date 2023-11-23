Михаил Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смерти1791
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Михаил Иванович (1715 — 1791) О месте рождения и родителях его данных нет. Пономарь села Спасского на Волге Рыбинского уезда. Жена его Прасковья Игнатьевна (1716-?), дочь священника Игнатия Федоровича... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стефан Михайлов
Мать ребёнка: Прасковья Игнатьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маремьяна Михайлова
Мать ребёнка: Прасковья Игнатьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Игнатьева
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Екатерина Михайлова
Мать ребёнка: Прасковья Игнатьева
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Стефанида Михайлова
Мать ребёнка: Прасковья Игнатьева
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Гликерия Михайлова
Мать ребёнка: Прасковья Игнатьева
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Мавра Михайлова
Мать ребёнка: Прасковья Игнатьева
Работа или профессия
До 1782
пономарь
Работа или профессия
1791
за штатом
Смерть
1791