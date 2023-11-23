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Михаил Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Михаил Иванович (1715 — 1791) О месте рождения и родителях его данных нет. Пономарь села Спасского на Волге Рыбинского уезда. Жена его Прасковья Игнатьевна (1716-?), дочь священника Игнатия Федоровича... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стефан Михайлов

Мать ребёнка: Прасковья Игнатьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маремьяна Михайлова

Мать ребёнка: Прасковья Игнатьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Игнатьева

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Екатерина Михайлова

Мать ребёнка: Прасковья Игнатьева

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Стефанида Михайлова

Мать ребёнка: Прасковья Игнатьева

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Гликерия Михайлова

Мать ребёнка: Прасковья Игнатьева

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Мавра Михайлова

Мать ребёнка: Прасковья Игнатьева

Работа или профессия
До 1782
пономарь
Работа или профессия
1791
за штатом
Смерть
1791

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