Дяголева Дария Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дяголева Дария Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.01.1913 ст.

Муж: Жирнов Алексей Кузьмич

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Свидетели жениха из с. Бобровки: Кривогин Василий Васильевич, Фильчаков Михаил Назарович Свидетели невесты из с. Даниловки:Кузнецов Иаков Егорович, Дяголев Иосиф Игнатиевич
Смерть
Неизвестно
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