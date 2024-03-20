Дяголева Дария Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.01.1913 ст.
Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Свидетели жениха из с. Бобровки: Кривогин Василий Васильевич, Фильчаков Михаил Назарович Свидетели невесты из с. Даниловки:Кузнецов Иаков Егорович, Дяголев Иосиф Игнатиевич
Смерть
Неизвестно