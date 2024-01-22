Сайбель Дмитрий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайбель Дмитрий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.05.2020

Сын: Сайбель Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.11.2021

Дочь: Сайбель Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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