Вовна Евдокия Климентиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вовна Евдокия Климентиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вовна Федот Захариевич

Рождение ребёнка
?.06.1896

Дочь: (Вовна) Елена Федотовна

Отец ребёнка: Вовна Федот Захариевич

Рождение ребёнка
25.08.1897

Сын: Вовна Христофор Федотович

Отец ребёнка: Вовна Федот Захариевич

Смерть
Неизвестно

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