Вовна Евдокия Климентиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.06.1896
Дочь: (Вовна) Елена Федотовна
Отец ребёнка: Вовна Федот Захариевич
Рождение ребёнка
25.08.1897
Сын: Вовна Христофор Федотович
Отец ребёнка: Вовна Федот Захариевич
Смерть
Неизвестно