Кайданов Иван Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
29.08.1836
Москва
Рождение ребёнка
29.05.1837
Дочь: Агния Ивановна
Мать ребёнка: Кайданова Наталия Михайловна
г. Москва
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Кайданов Георгий Иванович
Мать ребёнка: Кайданова Наталия Михайловна
Смерть
Неизвестно