Кайданов Иван Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайданов Иван Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.08.1836

Жена: Кайданова Наталия Михайловна

Москва
Рождение ребёнка
29.05.1837

Дочь: Агния Ивановна

Мать ребёнка: Кайданова Наталия Михайловна

г. Москва
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Кайданов Георгий Иванович

Мать ребёнка: Кайданова Наталия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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