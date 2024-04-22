Чубаков Евдаким Петрович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти17.06.1865
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Чубаков Пётр Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Вилкова Аграфена Евдакимовна
Мать ребёнка: Чубакова Фиона
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Чубакова Василиса Евдакимовна
Мать ребёнка: Чубакова Фиона
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: Чубакова Фиона
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Чубакова Просковья Евдакимовна
Мать ребёнка: Чубакова Фиона
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Чубакова Аграфена Евдакимовна
Мать ребёнка: Чубакова Фиона
Рождение ребёнка
1837
Сын: Чубаков Михаил Евдакимович
Мать ребёнка: Чубакова Фиона
Смерть
17.06.1865