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Чубаков Евдаким Петрович

Место рождения

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

17.06.1865

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Чубаков Пётр Трофимович

Мать: не указана

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Вилкова Аграфена Евдакимовна

Мать ребёнка: Чубакова Фиона

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Чубакова Василиса Евдакимовна

Мать ребёнка: Чубакова Фиона

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Чубаков Яков Евдакимович

Мать ребёнка: Чубакова Фиона

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Чубакова Просковья Евдакимовна

Мать ребёнка: Чубакова Фиона

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Чубакова Аграфена Евдакимовна

Мать ребёнка: Чубакова Фиона

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Чубаков Михаил Евдакимович

Мать ребёнка: Чубакова Фиона

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
17.06.1865
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