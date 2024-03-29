Сикорский Игорь Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сикорский Игорь Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Отец

1842 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СВ
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Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Сикорский Иван Алексеевич

Мать: ?

Смерть
1972
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