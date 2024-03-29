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Сикорский Игорь Иванович
Сикорский Игорь Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1889
Дата смерти
1972
Пол
Мужской
Отец
Сикорский Иван Алексеевич
1842 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
СВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец:
Сикорский Иван Алексеевич
Мать:
?
Смерть
1972
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