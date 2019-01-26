Ким Ирина Романовна
Место рожденияг. Фергана, УзССР
Дата рождения26.01.1989
ПолЖенский
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1989
Отец: Ким Роман Николаевич
Мать: Хегай Мира Валентиновна
г. Фергана, УзССР
Рождение ребёнка
09.05.2011
Дочь: Ли Валерия Юрьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Фергана, РУз
Бракосочетание
25.05.2017
Муж: скрыто настройками приватности
г. Фергана, УзССР
Рождение ребёнка
15.08.2017
Дочь: Ли Алекса Юрьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Фергана, РУз