Ким Ирина Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ким Ирина Романовна

Место рождения

г. Фергана, УзССР

Дата рождения

26.01.1989

Пол

Женский

Отец

Мать

1954 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1989

Отец: Ким Роман Николаевич

Мать: Хегай Мира Валентиновна

г. Фергана, УзССР
Рождение ребёнка
09.05.2011

Дочь: Ли Валерия Юрьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Фергана, РУз
Бракосочетание
25.05.2017

Муж: скрыто настройками приватности

г. Фергана, УзССР
Рождение ребёнка
15.08.2017

Дочь: Ли Алекса Юрьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Фергана, РУз
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