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Попов Дмитрий Ульянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Попов Ульян Сидоров

Мать: Попова Феодора Захарьева

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Матрона Дмитриева

Мать ребёнка: Попова Марфа Евдокимова

Николаевка, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Попов Никифор Дмитриев

Мать ребёнка: Попова Марфа Евдокимова

Николаевка, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Попов Савва Дмитриев

Мать ребёнка: Попова Марфа Евдокимова

Николаевка, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Попов Федор Дмитриев

Мать ребёнка: Попова Марфа Евдокимова

Николаевка, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Дарья Дмитриева

Мать ребёнка: Попова Марфа Евдокимова

Николаевка, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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