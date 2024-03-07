Попов Дмитрий Ульянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Попов Ульян Сидоров
Мать: Попова Феодора Захарьева
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Матрона Дмитриева
Мать ребёнка: Попова Марфа Евдокимова
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Попова Марфа Евдокимова
Рождение ребёнка
1826
Сын: Попов Савва Дмитриев
Мать ребёнка: Попова Марфа Евдокимова
Рождение ребёнка
1831
Сын: Попов Федор Дмитриев
Мать ребёнка: Попова Марфа Евдокимова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Дарья Дмитриева
Мать ребёнка: Попова Марфа Евдокимова
Смерть
Неизвестно