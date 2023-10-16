Шостак Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1970
Рождение ребёнка
18.06.1987
Сын: Дроздов Виталий Александрович
Мать ребёнка: Шостак-Рыбалко Мария Михайловна
Рождение ребёнка
19.09.1988
Сын: Дроздов Роман Александрович
Мать ребёнка: Шостак-Рыбалко Мария Михайловна
Рождение ребёнка
14.07.1991
Дочь: Дроздова-Новикова Алена Александровна
Мать ребёнка: Шостак-Рыбалко Мария Михайловна
Рождение ребёнка
02.05.1996
Мать ребёнка: Шостак-Рыбалко Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно