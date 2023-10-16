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Шостак Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1970

Отец: Шостак Иван Казимирович

Мать: Шостак-Рыбалко Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
18.06.1987

Сын: Дроздов Виталий Александрович

Мать ребёнка: Шостак-Рыбалко Мария Михайловна

Рождение ребёнка
19.09.1988

Сын: Дроздов Роман Александрович

Мать ребёнка: Шостак-Рыбалко Мария Михайловна

Рождение ребёнка
14.07.1991

Дочь: Дроздова-Новикова Алена Александровна

Мать ребёнка: Шостак-Рыбалко Мария Михайловна

Рождение ребёнка
02.05.1996

Сын: Шостак Иван Владимирович

Мать ребёнка: Шостак-Рыбалко Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шостак-Рыбалко Мария Михайловна

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